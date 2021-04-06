شكرا لقرائتكم خبر عن حوار ثلاثى بين السقا وتامر حسنى ومحمد سامى على إنستجرام.. اعرف كتبوا إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دار حوار ثلاثى بين كل من النجم أحمد السقا والنجم تامر حسنى والمخرج محمد سامى بعدما أعلن الأخير غناء تامر تتر مسلسل نسل الأغراب على إنستجرام، حيث كتب السقا، قائلا:" أخى العزيز النجم تامر حسنى يغنى تتر نسل الأغراب"، ثم رد عليه تامر قائلا:"مسلسلك مسلسلى يا صاحبى يا نجم النجوم نورتنى أنت وابنى اللى كان واحشنى المخرج الكبير محمد سامى".



أحمد السقا

وبعد ذلك كتب تامر قائلا:" يا حبيبي يا محمد يا متربي يا أصيل انا اللي طول عمري بفتخر اني قدمتك و اكتشفت مخرج عظيم زيك بعون الله صاحب اكبر نجاح لكل موسم من أيام مسلسل آدم لإن شاء الله نسل الأغراب و كل اللي جاي ، مهما كبرت يا محمد هيفضل اسمك على تليفوني ابني ربنا ينجحك و يفرح قلبك يا حبيبي بكل شغلك".



تامر يرد على أحمد السقا

ونشر محمد سامى عبر حسابه على "فيس بوك"، صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وتامر حسنى، وعلق عليها: "تكتمل كتيبة نسل الأغراب بنجم الوطن العربي الأول، النجم الكبير تامر حسني وش السعد اللى اكتشفنى في مسلسلي الأول آدم واللي قدمني للجمهور العظيم وأول واحد دعمني، تامر يغني تتر نسل الأغراب و الرباعيات، ربنا يخليك ليا يا تيمو ودايما في ظهري يا صاحبي يا جدع يا كبير".

مسلسل "نسل الأغراب" تأليف محمد سامى إخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرار، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.