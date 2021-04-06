شكرا لقرائتكم خبر عن Godzilla vs. Kong يرفع أسهم أصحاب السينمات ويشير لعودة الصناعة فى عصر الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى نجاح فيلم "Godzilla vs. Kong" في شباك التذاكر إلي رفع أسهم صناعة دور العرض مما أدى إلى تنشيط أسعار أسهم اصحاب السينمات الرائدة مثل AMC و Imax وCinemark، حيث حقق الفيلم أرباحًا هائلة بلغت 48.5 مليون دولار في الأيام الخمسة الأولى من عرضه في السينمات، مسجلاً رقماً قياسياً في حقبة الوباء، وهذا يشير إلى أنه بعد عام قاسي قد تستعد صناعة الأفلام لعودة الي ما بعد COVID.



مشهد من فيلم Godzilla vs. Kong

وشهدت AMC ، أكبر العارضين في العالم، ارتفاع الأسهم بنسبة 13.4%، في حين قفزت أسهم Cinemark ، وهي سلسلة رئيسية أخرى، بنسبة 7.1%، كما ارتفعت أسهم Cineworld مالكة Regal ، بنسبة 5.3%، وشهدت شركة Imax ، التي أصبحت مصدرًا رئيسيًا لشباك التذاكر لأفلام الدعم مثل "Godzilla vs. Kong" ، زيادة في أسهمها بنسبة 4.5%.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم Godzilla vs. Kong قد طرحت بوسترين للعمل الذى بدأ عرضه بالسينمات حول العالم من 31 مارس الماضى، وذلك بعد تأجيل طرح العمل من 26 من نفس الشهر، دون إعلان أسباب لذلك، واحتوت الصور الترويجية على جملة "One Will Fall"، والتى تدل على فوز واحد فقط من الشخصيات الأسطورية فى العمل.



فيلم Godzilla vs. Kong

وفيلم Godzilla vs. Kong من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوغوري وإيزا غونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.