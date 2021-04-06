شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر أحمد وميرال ماهيليان نسخة من بعض يخلق من الشبه أربعين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "يخلق من الشبه أربعين" مثل يتردد على كل من يملكون ملامح متشابهة، وهذا ما تردد على الفنانة هاجر أحمد وعارضة الأزياء ميرال ماهيليان والتشابه الكبير بينهما فى شكل ملامح الوجه، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور لميرال ماهيليان التى قادت موكب المومياوات الملكية فى المتحف المصرى، متزينة بملابس ذات طابع فرعونى، وشبهوها بالفنانة هاجر أحمد وخاصة تمتعهم بقدر كبير من الجمال وشكل ملامح الوجه.

وحازت ميرال على اهتمام متابعى الحفل، عبرت فى تدوينه عبر حساباتها المختلفة على منصات السوشيال ميديا، عن فخرها بالمشاركة فى هذا الحدث العالمى الهام، وكتبت: "فخورة جدًا وتشرفت بأن أكون جزءًا من هذا اليوم التاريخى.. لا يمكن للكلمات أن تصف الشعور بالسير مع الفراعنة العظماء فى العرض الذهبى".

وتشارك هاجر أحمد فى بطولة مسلسل "أحسن أب" للفنان على ربيع وتقوم بدور البطولة النسائية أمامه خلال أحداث العمل، وتظهر فى دور جديد عليها، والعمل تدور أحداثه فى اطار كوميدى من 15 حلقة ومقرر عرضه على قناة الحياة فى شهر رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته على ربيع وهاجر أحمد وسامى مغاورى وعدد من الفنانين وهو من تأليف محمد المحمدى وأحمد محيى وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى.



ميرال



ميرال ماهيليان



ميرال



هاجر



هاجر أحمد



هاجر