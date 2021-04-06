شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أول رد من تامر حسنى بعد إعلان محمد سامى غنائه تتر "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النجم تامر حسنى عن سعادته بعد إعلان المخرج محمد سامى، غناء نجم الجيل لتتر مسلسل "نسر الأغراب"، بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، وكتب تامر فى تدوينه عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "يا حبيبى يا محمد يا متربى يا أصيل أنا اللى طول عمرى بفتخر إنى قدمتك واكتشفت مخرج عظيم زيك.. بعون الله صاحب أكبر نجاح لكل موسم من أيام مسلسل آدم لـ إن شاء الله نسل الأغراب وكل اللى جاى"، وتابع: "مهما كبرت يا محمد هيفضل اسمك على تليفونى ابنى.. ربنا ينجحك ويفرح قلبك يا حبيبى بكل شغلك".



تامر حسني

يأتى هذا بعدما نشر محمد سامى عبر حسابه على "فيس بوك"، صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وتامر حسنى، وعلق عليها: "تكتمل كتيبة نسل الأغراب بنجم الوطن العربي الأول، النجم الكبير تامر حسني وش السعد اللى اكتشفنى في مسلسلي الأول آدم واللي قدمني للجمهور العظيم وأول واحد دعمني، تامر يغني تتر نسل الأغراب و الرباعيات، ربنا يخليك ليا يا تيمو ودايما في ظهري يا صاحبي يا جدع يا كبير".

جدير بالذكر، أن مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.