شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى خان" أحدث أغانى أحمد سعد وطرحها بعد أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم أحمد سعد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "اللى خان"، يتعاون فيها مع الموزع أكرم عادل، وهى من كلمات حسين محمود ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب، وأضاف سعد أن الأغنية تحمل الطابع الدرامى الذى به بعد الملامح التراجيدية.

وكانت شركة سينرجى، قد طرحت مؤخرا الأغنية الدعائية لمسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، والأغنية من غناء أحمد سعد، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناة الحياة، ولاقت الأغنية تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بسبب كلماتها التي تعبر عن مشاعر حب الأب لابنته متضمنة عددا من مشاهد النجم ياسر جلال وحزنه الكبير على ابنته بعد دخولها المستشفى بسبب تعرضها لحادث ما، وهو ما تسبب في بكاء المشاهدين لهذه الأغنية والمشاهد التي رصدت أيضا محاولة النجم ياسر جلال استرداد حق ابنته مهما كلفه الثمن ضمن أحداث المسلسل في إطار تشويقى

وطرح أحمد سعد، مؤخرًا كليب أغنية "بناقص" والذى تصدر تريند يوتيوب فى مصر وعدد من الدول العربية منها السعودية والكويت والإمارات وليبيا والأردن، حيث عاد من خلاله إلى لون الغناء العاطفى الدرامى الذى تميز به فى عدد من أغانيه السابقة، وتحكى فكرة الأغنية الجديدة عن الغدر والخيانة بعد قصة حب طويلة، عاش فيها لحظات سعيدة، إلا أنه يكتشف ويعرف الحقيقة عن طريق الصدفة.

وأحيا أحمد سعد حفلاً غنائيًا على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية يوم 25 مارس الماضى، ضمن احتفالية تكريم الموسيقار الكبير محمد علي سليمان والشاعر الكبير جمال بخيت، وقدم عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة، بالاضافة لباقة من أغاني نجوم زمن الفن الجميل.