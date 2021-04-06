تامر حبيب عضو لجنة تحكيم مهرجان مالمو السينمائي للأفلام الروائية الطويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يشارك السيناريست تامر حبيب في لجنة تحكيم مهرجان مالمو السينمائي ضمن الأفلام الروائية الطويلة.

وأعرب "حبيب" عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، من خلال نشره صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلّق "تامر" على الصورة قائلا: "سعيد بمشاركتي في مهرجان مالمو السينمائي ضمن لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، وأيضا من خلال تقديم ماستر كلاس عن كتابة السيناريو تحاورني فيه صديقتي الجميلة الموهوبة منى زكي".

ومن ناحية أخرى كشف السيناريست تامر حبيب عن تعاونه مع المطربة السورية أصالة في أغنية جديدة من ألبومها الجديد المقرر طرحه قريبًا.