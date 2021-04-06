"ادعوا لأخويا".. فريدة سيف النصر تكشف سبب وفاة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن سبب وفاة والدتها، مشيرة أنها أُصيبت بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت فريدة، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "صوتي رايح كنت هكلم كل المحترمين اللي كلموني وكتبولي وعلى رأسهم نقيبنا، سامحوني أمي روحي راحت مني كورونا مش هزار، ادعوا لبدر أخويا".

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر، أعلنت وفاة والدتها، أمس الاثنين 5 أبريل الجاري.

وكتبت فريدة، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "أمي رحلت مشيت، سافرت يعني أهي، يا روحي يا حبيبتي، مش هنفطر عندك أول يوم رمضان، كده برضه يا لوزة".

وتشارك الفنانة فريدة سيف النصر في رمضان المقبل من خلال مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وغيرهم، العمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.