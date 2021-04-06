اليوم.. محمد السعدي يتحدث عن حفل نقل المومياوات في "الراديو بيضحك" على 9090

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستضيف المذيعة فاطمة مصطفى في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، محمد السعدي المشرف العام على رحلة المومياوات ورئيس شركة "سعدي جوهر"، في حلقة جديدة من برنامجها "الراديو بيضحك" المُذاع على 9090.

"السعدي" يكشف فى اللقاء التفاصيل الكاملة والدقيقة لرحلة نقل المومياوات التى أبهرت العالم .

ويكشف كواليس مهمة عن العمل الضخم الذي تم الاستعداد له على مدار عام كامل منذ بداية الفكرة وعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي وتصديقه على إقامة الحفل.

ويكشف عن الطلب الخاص للرئيس السيسي الذى تم إضافته للحفل وهو مشهد ظهور الأطفال في الاحتفالية وكان من عوامل النجاح.

ويتحدث أيضا عن كيف قامت الدولة المصرية بالاهتمام والتركيز على التفاصيل وأن هذا كان هو مفتاح النجاح، وكيف منح اهتمام الرئيس بالحدث أهمية كبرى خاصة وأنه كان يبدي ملاحظات عديدة طوال فترة العمل وكان هناك تحدي لتقديم الاحتفالية بصورة عالمية.

ويكشف أيضا كيف ولماذا كان "المزج بين التسجيل والبث على الهواء والاستعانة بأماكن كثيرة وعدد كاميرات ضخم خاصة أن الرئيس طلب إظهار مصر بالكامل وليس التركيز على الموكب فقط وهو ما أدى لظهور جمال مصر.

ويتحدث السعدي عن عدد المشاركين في الحدث والذي وصل إلى 10 آلاف وكانوا بالكامل متطوعين بداية من الفنانين ومصممي الديكورات والملابس والفرقة الموسيقية دعما لمصر.