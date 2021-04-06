تامر حسني لمحمد سامي: مهما كبرت هيفضل اسمك على تليفوني "ابني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته بغنائه تتر مسلسل "نسل الأغراب" المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

ورد تامر على رسالة وجهها له مخرج العمل محمد سامي، قائلا عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "يا حبيبي يا محمد يا متربي يا أصيل، أنا اللي طول عمري بفتخر إني قدمتك واكتشفت مخرج عظيم زيك، بعون الله صاحب أكبر نجاح لكل موسم من أيام مسلسل آدم إن شاء الله نسل الأغراب وكل اللي جاي، مهما كبرت يا محمد هيفضل اسمك على تليفوني (ابني)، ربنا ينجحك ويفرح قلبك يا حبيبي بكل شغلك".

وكان محمد سامي كتب في منشوره: "تكتمل كتيبة نسل الأغراب بنجم الوطن العربي الأول، النجم الكبير تامر حسني وش السعد اللي اكتشفني في مسلسلي الأول آدم واللي قدمني للجمهور العظيم وأول واحد دعمني، تامر يغني تتر نسل الأغراب والرباعيات، ربنا يخليك ليا يا تيمو ودايما في ضهري يا صاحبي يا جدع يا كبير".

مسلسل "نسل الاغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، محمد مهران، هبة مجدي، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، العمل من إخراج وتأليف محمد سامي.