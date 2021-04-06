"أيام الكحرتة".. أحمد فلوكس ينشر صورا تجمعه بتامر حسني قبل الشهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد فلوكس صورا تجمعه بالفنان تامر حسني قبل الشهرة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الثنائي في الصور من داخل منزل فلوكس، وعلّق: "أنا وتامر أيام الكحرتة، أيام الجامعة وسط كتب أبويا، أحلى أيام".

وعلّقت الفنانة بشرى على الصور قائلة: "أيام ما كنت حمل وديع وصوتك مايتسمعش.. أيام العز".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم "الممر" بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد وغيرهم، قصة وإخراج شريف عرفة.