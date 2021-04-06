فن ومشاهير

"أيام الكحرتة".. أحمد فلوكس ينشر صورا تجمعه بتامر حسني قبل الشهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد فلوكس صورا تجمعه بالفنان تامر حسني قبل الشهرة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الثنائي في الصور من داخل منزل فلوكس، وعلّق: "أنا وتامر أيام الكحرتة، أيام الجامعة وسط كتب أبويا، أحلى أيام".

وعلّقت الفنانة بشرى على الصور قائلة: "أيام ما كنت حمل وديع وصوتك مايتسمعش.. أيام العز".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم "الممر" بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد وغيرهم، قصة وإخراج شريف عرفة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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