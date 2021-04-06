فوربس: الفنانون المصريون الأكثر استماعا في الشرق الأوسط بـ2020.. وعمرو دياب بالمقدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت قائمة المشاهير نجوم الموسيقى العرب 2021 والتي طرحتها مجلة "فوربس" العالمية، إن العام الماضي شهد بشكل خاص، ارتفاعاً مطردا في الاستماع إلى الموسيقى عبر الإنترنت، الذي بدوره استبدل المبيعات القياسية للشرائط والأقراص المدمجة بأعداد المتابعات والتنزيلات والمشاهدات.

وتتناول القائمة 50 مطربا وفرقة موسيقية، يعدون الأكثر استماعا ونشاطا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على منصات البث ووسائل التواصل الاجتماعي، والأقوى في صناعة الموسيقى العربية لعام 2020.

وحسب القائمة، فإن النجم عمرو دياب هو المطرب العربي الأكثر استماعًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على "أنغامي" و"Deezer" و"Spotify".

وحسب المجلة فإن الهضبة يعد من أشهر وأنجح المطربين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد حظي بشهرة واسعة منذ إطلاق ألبومه الأول "يا طريق" في عام 1983 وهو في الـ22 من عمره، ومنذ ذلك الحين، أصدر أكثر من 36 ألبومًا، كما تعاون مع العديد من العلامات التجارية، وفي عام 2016، سجل رقما قياسيا لأكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية لأكثر عدد مبيعات من فنان في الشرق الأوسط، من موسوعة جينيس العالمية، ومؤخرًا في فبراير 2021 أطلق عطره الخاص.

وفي عام 2020، كان عمرو دياب المطرب العربي الأكثر استماعًا على منصة "أنغامي"، كذلك المطرب العربي الأكثر استماعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على "Deezer"، وحل أحدث أعماله ألبوم "سهران" للعام الماضي، في المرتبة الأولى ضمن أكثر الألبومات -التي صدرت في عام 2020- استماعاً في "أنغامي"، حيث استُمع إليه أكثر من 68 مليون مرة عام 2020، متجاوزًا أعمال فنانين عالميين مثل (The Weeknd) و(Dua Lipa).

ولدى عمرو دياب أكثر من 4.9 مليون مشترك، وحوالي 1.4 مليار مشاهدة في يوتيوب، حتى 25 مارس 2021، كما لديه أكثر من 43 مليون متابع في "فيسبوك وتويتر وإنستجرام" حتى نهاية عام 2020.

أما المطربة اللبنانية نانسي عجرم، فهي الأكثر متابعة في مواقع التواصل الاجتماعي بواقع 71 مليون متابع في منصات "فيسبوك وتويتر وإنستجرام"، فيما أصبح المطرب المغربي سعد لمجرد هو الأكثر متابعة في "يوتيوب" بعدد مشتركين في قناته تجاوز 12.4 مليون مشترك.

وتصدر الفنانون المصريون القائمة بواقع 20 مشاركة، يليهم اللبنانيون بـ12 مشاركة، وكان المطرب أدهم نابلسي هو المشارك الوحيد من الأردن، حيث برز من بين أكثر 10 مطربين عرب استماعا في منصة "أنغامي" للعام الماضي، وفي الوقت ذاته، كان مغني الراب "بلطي" هو المشارك الوحيد من تونس في القائمة، محققا أكثر من 1.3 مليار مشاهدة في يوتيوب.