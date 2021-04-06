"الموضوع مات".. كيف علّق أحمد فهمي على أزمته مع شيكابالا؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان أحمد فهمي، إنه لا يعتبر قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا رمزا للتعصب الكروي، موضحا: "ولكن في حاجات بتطلع منه ساعات لا تليق بأنه أيقونة كروية"، لافتا إلى أن الأزمة التي وقعت بينهما انتهت.

أضاف فهمي، خلال حواره ببرنامج "يوم ليك" مع الإعلامية سمر يسري على قناة "الحياة": "شيكابالا كان في حق في حاجات حصلت أنه يزعل مني، أنا اللي بدأت لكنه هو شتمني وفي حاجات تانية اتقالت عني حاجات محصلتش".

تابع: "الموضوع مات وأحسن حاجة أننا نبطل نتكلم فيه تاني، لأن موضوعي أنا وشيكابالا مكنش تحفيل ده كان تجاوز لفظي.. الموضوع اتلم خلاص وإحنا أخوات ومفيش مشاكل".

وقال إنه كان يمزح عندما قال بعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بتتويج الأحمر باللقب؛ إن هدف شيكابالا لن يتذكره أحد، موضحا أن ذلك نوع من "التحفيل" بين الأهلاوية والزملكاوية.

ووقع خلافا بين الفنان أحمد فهمي وقائد الزمالك شيكابالا، أكتوبر الماضي، في حفل زفاف صديق مشترك بينهما، وتدخل عدد من الحضور لإبعاد الطرفين حتى لا يتطور الأمر بينهما.