قفزة في ثروة إيلون ماسك.. 6 مليارات دولار في يوم واحد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 01:09 مساءً - قفزة جديدة حققها الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، في ثروته بنحو 6 مليارات دولار في يوم واحد، لكنه ما زال يحتل المركز الثاني بين أغنياء العالم.

وقفزت ثروة، إيلون ماسك، أمس الإثنين بعد ارتفاع أسهم شركة “تسلا” الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية.

ووفقا لتصنيف Forbes Real-Time، فإن ماسك الذي يملك أسهما في شركتي “تسلا” و”سبيس إكس”، زادت ثروته بعد ارتفاع أسهم “تسلا” أمس الإثنين بنحو 5% إلى 695 دولارا.

وقفزت أسهم تسلا أمس الإثنين، بعد أن سجل صانع السيارات الكهربائية تسليمات فصلية قياسية بفضل طلب قوي في الصين.

حيث ذكرت الشركة أن الإنتاج والشحنات في الربع الأول تضاعفت تقريبا من حيث القيمة السنوية.

هذا وتقدر ثروة ماسك الآن بنحو 169.8 مليار دولار، ويحتل المرتبة الثانية بعد مؤسس أمازون جيف بيزوس، الذي يبلغ صافي ثروته 188.6 مليار دولار.

وبحسب Forbes، فإن معظم ثروة ماسك تأتي من حصته في “تسلا”، حيث يمتلك 21% من أسهم الشركة.

مبيعات قياسية

وقالت شركة “تسلا” التي يرأسها إيلون ماسك إنها سلمت 184 ألفا و800 مركبة حول العالم في الربع الأول من 2021، وهو ما يزيد على التقديرات البالغة 177 ألفا و822 مركبة، بحسب بيانات رفينيتيف.

وجرى تداول سهم “تسلا” في أواخر التعاملات عند 695 دولارا.

والقيمة السوقية لتسلا البالغة 668 مليار دولار تجعل الشركة صانع السيارات الأعلى قيمة بفارق كبير رغم أن إنتاجها ضئيل بالمقارنة بمنافسين مثل تويوتا موتور وفولكسفاجن وجنرال موتورز.

وقال إيلون ماسك رئيس شركة تسلا، قبل أيام، إنه يمكن الآن شراء سيارات الشركة باستخدام عملة بيتكوين، مشيرا إلى أن هذا الخيار سيتوفر خارج الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام.

وكتب ماسك على تويتر “يمكنك الآن شراء سيارة تسلا بعملة بيتكوين.. سيتم الاحتفاظ بعملة بيتكوين المدفوعة إلى تسلا ولن يتم تحويلها إلى عملات ورقية”.

والشهر الماضي، كشفت شركة تسلا أنها اشترت عملات بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار، وستقبلها قريبا كطريقة دفع مقابل شراء سياراتها.