عائلة سعاد حسني تعلّق على تحضير عمل درامي عن حياة “السندريلا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

هددت جنجاه حافظ، شقيقة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، بمقاضاة المخرج مجدي أحمد علي، بعد إعلانه عن التحضير لعمل درامي عن السيرة الذاتية لشقيقتها الراحلة.

وقالت جنجاه، في تصريحات مع موقع صحيفة “الوطن”، إنها “لا تعلم أي شيء عن هذا العمل الفني”، مؤكدة أن “مجدي أحمد علي، لم يتواصل مع الأسرة خلال الفترة الماضية”.

وأوضحت أنها “ستلجأ إلى القضاء في حال تم تنفيذ العمل وتجاهل التواصل مع أسرة سعاد حسني، إذ يأتي ذلك تنفيذًا للقانون، مؤكدة أن “أسرة سعاد حسني، تضع شروطا خاصة لتقديم أي عمل فني يتناول سيرتها الذاتية، أهمها هو الحصول على المعلومات والحقائق من الأسرة وزوجها علي بدرخان، حتى يخرج العمل بشكل يليق بالفنانة الراحلة”.

يذكر أن سعاد حسني، شقيقة المطربة نجاة الصغيرة، وعملت في الفن وهي طفلة صغيرة واكتشفها للسينما عبد الرحمن الخميسي، ثم عملت في أدوار متعددة، وحين فاقت شهرتها الآفاق لقبت بسندريلا الشاشة العربية.

وتزوجت سعاد حسني، من المخرج صلاح كريم، ومن المخرج علي بدرخان، ثم بعد ذلك من كاتب السيناريو ماهر عواد، وتوفيت في 21 حزيران 2001، في ظروف غامضة بلندن، تاركة ورائها تاريخا طويلا، وذلك بحسب “سبوتنيك”.