شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ونسمة محجوب وأميرة سليم فى صور جديدة من كواليس حفل نقل المومياوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نسمة محجوب عبر حسابها بموقع "إنستجرام" عن مجموعة صور جديدة من حفل نقل المومياوات الملكية الذى تابعه العالم السبت الماضى، وظهرت بالصور مع الموسيقار المصرى العالمى نادر عباسى، والنجمة يسرا، والمطربة والسوبرانو أميرة سليم، والمطربة ريهام عبد الحكيم، وعدد آخر من نجوم الأوركسترا على مسرح الحفل الذى أقيم بالمتحف القومى للحضارة المصرية.



كواليس حفل نقل المومياوات



المايسترو نادر عباسي مع مطربات الحفل

وقالت المطربة نسمة محجوب إن حفل المومياوات الملكية كان أصعب حفل قدمته، فعلى الرغم من أنى غنيت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى من قبل، إلا أن هذا الحفل كان مختلفا، ويكمن اختلافه فى أن العالم كله كان يشاهده، ولم أتوقع فى البداية فخامة الحدث، لكن أيقنت تلك الفخامة بمجرد دخولى المتحف.



نجوم حفل نقل المومياوات



مطربات الحفل



كواليس حفل نقل المومياوات

وأضافت الفنانة نسمة محجوب، أثناء استضافتها مع المايسترو نادر عباسي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة on: قررت أن أظهر فى الحفل بالشعر الكيرلي، على الرغم من اعتراض البعض في البداية، لكنى رأيت أنه جزء من شخصيتى، كما رأيت أن المصريين القدماء كان منهم شعره أشبه بالكيرلى.

وتابعت: أعرف ريهام عبد الحكيم وأميرة سليم قبل الحفل ونحن أصدقاء، وهذا الأمر جعلنا روحا واحدة جميلة، وبالحفل لم أشعر أننا أقل من أى مكان فى العالم.

وقاد المايسترو نادر عباسي، الأوركسترا حفل موكب نقل المومياوات الملكية، والذى سار على أنغامه، الذى برع فيها بأسلوبه الخاص والمميز والذى يتفاعل معه كل أعضاء الفرقة وفقا لحركة من يده أو إشارة بعصاه.

وضم موكب المومياوات التي ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، وهم: "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".