شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحكى قصة صور أيام الكحرتة مع أحمد فلوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد النجم تامر حسنى على الصور التى نشرها الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه على إنستجرام لهما أيام الجامعة، وكتب تامر، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا: "بما إن فلوكس نزل صور الكحرته، هحكيلكم حكايتها أصلا، مش عارف إزاى نجحنا فى كلية إعلام أنا وفلوكس هنا بقى كنت طول الليل والنهار بعمل ألحان محدش بيسمعها غير فلوكس".

وتابع تامر: "وطبعا اهتمامه بغنايا وألحانى واضح جدا فى الصورة، وهو كان فلوكس العاطفى ليل نهار حب فى التليفونات ومفيش مذاكرة لحد ما أبوه حبيب قلبى دخل شنقه بالسلك ده وأنا اخدتلى واحدة بالسماعة دى على دماغى".

وأضاف: "والصورة اللى تحسوا أن أنا فيها نجيب محفوظ دى، كانت تمويه عشان أبوه أول ما يدخل يلاقينى فى السليم وأحمد يتروق لوحده، حبيبى يا لوكس أحلى أيام والله، سلملى على بابا جدا وقوله ضربة السماعة طمرت أهيه".



تامر حسنى



تامر حسني

وفى سياق آخر أعلن المخرج محمد سامى التعاقد مع الفنان تامر حسنى على غناء تتر ورباعيات مسلسل "نسل الأغراب"، بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة.

مسلسل "نسل الأغراب" تأليف محمد سامى إخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرار، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.