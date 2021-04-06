شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تحتفل بعيد ميلاد أوكا: دائما ناجح.. بحبك أوى يا جنرال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة مى كساب بعيد ميلاد زوجها مطرب المهرجانات أوكا، فهو من مواليد يوم 6 أبريل عام 1991، ونشرت صورة طريفة لهما، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق "كل سنة وأنت أغلى غالى فى دنيتى ربنا يخليك لينا ولكل اللى بيحبوك ودائما ناجح ومحقق ذاتك ومحقق كل أحلامك بحبك حب كبير قوى قوى يا جنرال يا حبيبى.. عيد ميلاد الجنرال".



مي كساب

وتتعاون مى كساب بالوقت الحالى مع الملحن أحمد البرازيلى، فى أغنيتين بألبومها الجديد، الأولى تحمل اسم "ولاد أصول"، من كلمات أحمد علاء الدين، والثانية بعنوان" واقفة فى ضهرك"، من كلمات علاء مناع.



مي كساب واوكا

من ناحية أخرى طرحت مى كساب مؤخرًا أغنية "اسم الله" على يوتيوب، من كلمات حسن عطية، ألحان مي كساب، توزيع أسامة طارق، كما طرحت مى أيضا أغنية الأطفال الشهيرة "توت توت" بصوتها، من أشعار سيد حجاب، ألحان عمار الشريعي، توزيع باسم منير، تسجيل ومكس وماستر جورج يعقوب، كورال أطفال فريدة وجيسي، فيديو عبد الله ناصر.

يذكر أن آخر ألبومات مى كساب كان فى 2019 بعنوان "أنا لسه هنا"، والذى ضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع عدد كبيرمن الشعراء والملحنين، ومن أبرز الشعراء محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، أما الملحنين فهم محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، اورتيجا، وجميع أغنيات الألبوم من توزيع أوكا.