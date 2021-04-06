شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تعلن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة فيفى عبده عن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا للوقاية من الفيروس، وقالت عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد لله أخدت الجرعة الثانية من لقاح كورونا بس طبعاً لسه هفضل محافظة علي كل احتياطات الوقاية من كورونا عشان الموضوع مش هزار خلوا بالكم من نفسكم واللى حواليكم وسجلوا في صفحة وزارة الصحة عشان تاخدوا اللقاح ربنا يحمى الجميع وتحيا مصر".

وابتعدت النجمة فيفى عبده، عن السوشيال ميديا لفترة بسبب مرضها الذى جعلها تختفى عن الأنظار بعد أن كانت يوميًا تشارك متابعيها بصور لها، لكن بعد تعافى فيفى عادت بقوة على إنستجرام، وبدأت تنشر فيديوهاتها.

ثم كشفت فيفى، عن آخر تطورات حالتها الصحية فى أحدث ظهور لها، حيث شاركت متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو ظهرت من خلاله عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهى تطمئن جمهورها على حالتها الصحية، طالبة من جمهورها الدعاء لها لتجاوز تلك الفترة.

وقالت فيفى عبده فى الفيديو الذى أضافت فيه "فلتر" لتغيير ملامحها: "يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، قلت أعملكم الفيديو ده وأنزله، واحشنى جدًا جدًا وأكيد أنا كمان وحشتكم لأن أنا عيانة، ادعولى، بحبكم أوى".

وكانت قد نشرت فيفى، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، منذ عدة أسابيع، وظهرت فيها بإطلالة شتوية وكتبت قائلة: "‏يا صباح الفل من مصر أم الدنيا عايز أقول لك الدنيا بردة أوى".