محمد رمضان يصطاد في الماء العكر.. يتودد للملك أحمس بحثا عن مجد شخصي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل الفنان المصري محمد رمضان العزف على أوتار مثيرة للجدل، وتدعو للتساؤل، فلا تهدأ ثوره المعارك التي يخوضها، إلا لتشتعل من جديد.

وانشغل الوسط الفني في مصر الساعات الماضية، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإيقاف تصوير مسلسل" الملك" بطولة عمرو يوسف، بعد موجة من الانتقادات حول ظهور البطل بلحية، وملابس الممثليين التي لا تتناسب مع العصر الفرعوني.



وتسابق فريق من المبدعيين لتسجيل اعتراضهم على وقف التصوير، إذ راوا أن المصادرة تهدد هامش الحرية، وتعد إهدارا للمال العام.

وفي محيط آخر قرر محمد رمضان أن يسبح ضد التيار، فلم يدافع عن العمل، وأعلن عن حماسه لتقديم شخصية الملك "أحمس" في فيلم سينمائي يعرض في 2023.

ونشر "الأسطورة فيديو لعالم الآثار المصري زاهي حواس، يقول خلاله إن أنسب شخصية تقدم أحمس هو الفنان محمد رمضان.





وعلق رمضان على الفيديو قائلا: "شهادة أعتز بها من عالم الآثار المصري ووزير الدولة لشؤون الآثار السابق زاهي حواس، وبوعد حضرتك بإذن الله هنعملوا فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم أحمس 2023".

واستقبل فريق من المتابعين تصرف محمد رمضان بغضب شديد، وقالوا إنه لم يساند زميله عمرو يوسف، الذي بات خروجه من سباق رمضان الدرامي أكيدا، ووصفوا الأسطورة بأنه يهوى الصيد في الماء العكر، وأن شغفه بتقديم قصة الملك أحمس في فيلم هدفه صناعة مجد شخصي، وإثبات أنه الأفضل.

وعادة ما يستغل محمد رمضان بين الحين والآخر، أي فرصة لإعلان تفوقه لكل الذين تخلوا عنه في البدايات، ورفضوا مساعدته،

وبذكاء شديد يستغل إشادة شخصيات مؤثرة في المجتمع المصري، ويرويج لنفسه، فقد فعل الأمر نفسه عندما نشر فيديو لرجل الأعمال المصري نجيب ساويروس، وهو يصفه بأنه "مايكل جاكسون العرب".

رمضان يؤمن بأن نغمة "نمبر وان" ليست لعنة أصابته ولكنها حقيقة تؤكدها الأرقام وتوهج نجمه على الساحة الفنية.