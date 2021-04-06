بعد تحقيقات استمرت 12 ساعة.. إجراء جديد تجاه حسن شاكوش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتخذت النيابة العامة المصرية قرارا جديدا تجاه مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد تحقيقات استمرت 12 ساعة في واقعة افتتاح مقهى غير مرخص.

وأخلت نيابة مدينة نصر شرقي القاهرة، سبيل المطرب حسن شاكوش، بكفالة 20 ألف جنيه (1277 دولارا) مع استمرار حجز 19 شخصا آخرين في القضية ذاتها، بحسب موقع "مصراوي".

وعلى مدى 12 ساعة كاملة، حققت النيابة في الواقعة مع شاكوش وآخرين، في اتهامه بافتتاح كافيه في مدينة نصر دون استيفاء شروط التشغيل، فضلا عن مخالفة إجراءات مكافحة كورونا بإقامة حفل افتتاح للكافيه.

ويعد "الكافيه" هو أول مشروعات حسن شاكوش الخاصة بعيدا عن المجال الفني.

وسبق أن تورط مطرب المهرجانات في أزمة قانونية، في شهر فبراير/شباط الماضي، وقتها حررت مأمورية الضبط القضائي بالرقابة على المصنفات الفنية محضرا ضده بتهمة الغناء بدون ترخيص أو مصنف فني خلال حفل جمعه بالراقصة جوهرة في ملهى ليلي بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.