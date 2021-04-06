شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل افتتاح مسرحية "مورستان" لسمير العصفوري بسبب ورثة سعد الدين وهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي المخرج الكبير سمير العصفوري من بروفات مسرحيته الجديدة "مورستان" ومن تصميم الديكورات والملابس والموسيقي وتسجيل الأغاني بشكل مبدئى، وكان مفترضا أن يتم افتتاح العمل المسرحي قبل شهر رمضان ولكن مازال الغموض يحيط بموعد عرض المسرحية وصرف ميزانيتها.

"مورستان" عمل مسرحي استعراضي غنائي جاهز للعرض بنسبة 90 % والممثلين حفظوا أدوارهم وأجري المخرج سمير العصفوري بروفات نهائية ولا يبقي غير اللمسات النهائية كما أكد لليوم السابع ولكن العائق الحقيقي حاليا لخروج العرض إلي النور هو بعض ورثة الراحل سعد الدين وهبة الذين يرفضون التوقيع

ووقعت الفنانة القديرة سميحة أيوب كأحد الورثة وابنتي الراحل سعد الدين وهبه ولكن هناك ورثة آخرين من أشقاء الراحل أو أولاد اشقائه يرفضون برغم أن النص الأصلي للمسرحية " بير السلم " لم يأخذ منه مؤلفا مسرحية " مورستان " سمير العصفوري وأيمن إسماعيل غير سطر واحد من المسرحية الأصلية واحتفاظهما باسم سعد الدين وهبة تقديرا له واحتفائا به كقيمة كبيرة ورمز من رموز الثقافة والتنوير والتأليف .

المسرحية يعود بها المخرج سمير العصفوري للإخراج بعد فترة كبيرة علي المسرح القومي ويعيد بها سيدة المسرح الي الوقوف علي خشبته ، ولكن مازلت المسرحية يواجهها مشاكل إنتاجية للخروج إلي النور .