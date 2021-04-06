شكرا لقرائتكم خبر عن Avengers.. كريم عبد العزيز وأحمد مكى مع بيتر ميمى فى كواليس "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المخرج بيتر ميمى متابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بصورة جديدة من كواليس مسلسل "الاختيار 2"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وظهر بالصورة مع نجمى العمل كريم عبد العزيز وأحمد مكى، وعلق على الصورة قائلا "Avengers .. الاختيار 2.. رجال الظل"، والتى لاقت تفاعلا كبيرا فور نشرها، حيث عبر الجمهور عن انتظارهم الشديد للمسلسل وتوقعاتهم له أن يكون عملا استثنائيا ومهما بتاريخ الدراما المصرية.



كواليس مسلسل الاختيار



تدوينة بيتر ميمي

وكشفت شبكة قنوات ON فى وقت سابق عن موعد انطلاق أولى حلقات مسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكى، المقرر إذاعته أول أيام الشهر الكريم في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وحقق برومو المسلسل نسب مشاهدة عالية فى ساعات قليلة من طرحه، وتضمنت مشاهد التشويق والإثارة، وظهور أبطاله النجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى بشكل ولوك مختلف، خاصة أنه يعتبر من أقوى وأهم المسلسلات في سباق رمضان المقبل، والذى ينتظره الجمهور.

مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف.

ويتناول المسلسل بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، فيما تناول مسلسل "الاختيار" الجزء الأول الذى كتبه باهر دويدار وإخرجه بيتر ميمى، حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الشهيد.