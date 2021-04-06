شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد سامى: نسل الأغراب " فركش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج محمد سامى عن انتهاء تصوير مسلسل "نسل الأغراب" الذى يجمع بين عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنان أحمد السقا وأمير كراره.

ونشر محمد سامى عبر حسابة على "فيس بوك" معلنا الانتهاء من تصوير المسلسل، ليتلقى الكثير من التعليقات بالتهنئة على الانتهاء من تصوير المسلسل قبل شهر رمضان وعرضه.



محمد سامى يعلن الانتهاء من تصوير نسل الاغراب

وفى سياق آخر، تصدر برومو مسلسل "نسل الأغراب" وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وكذلك محركات بحث جوجل بعد طرحه من قبل الشركة المنتجة والإعلان عن عرض العمل حصرياً على ON، إذ خطف البرومو أعين الجمهور، حيث جاء بإيقاع سريع وصورة مبهرة ومشاهد أكشن وحرائق وصراعات عديدة بين الأبطال.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.