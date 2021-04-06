شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يغنى تتر ورباعيات مسلسل "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج محمد سامى التعاقد مع الفنان تامر حسنى على غناء تتر ورباعيات مسلسل "نسل الأغراب"، بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل.



محمد سامى وتامر حسنى واحمد السقا

ونشر محمد سامى عبر حسابة على "فيس بوك" صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وتامر حسنى وعلق عليها: "تكتمل كتيبة نسل الأغراب بنجم الوطن العربي الأول، النجم الكبير تامر حسني وش السعد اللى اكتشفنى في مسلسلي الأول آدم واللي قدمني للجمهور العظيم وأول واحد دعمني، تامر يغني تتر نسل الأغراب و الرباعيات، ربنا يخليك ليا يا تيمو ودايما في ظهري يا صاحبي يا جدع يا كبير".



تامر حسنى واحمد السقا ومحمد سامى

جدير بالذكر، أن مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.