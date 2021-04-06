شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى عن شخصيتها بـ"لعبة نيوتن": معمولة ببساطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى النجمة منى زكى، من تصوير مسلسلها "لعبة نيوتن"، فى الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل، وعن الشخصية التى تجسدها، قالت النجمة منى زكى لـ ”الخليج 365”: "مبسوطة بالتجربة وإن شاء الله تعجب الناس، والمسلسل معمول ببساطة".

وأضافت النجمة منى زكى عن شخصيتها قائلة: "هنا كبرت، واتربت بطريقة معينة، وشخصيتها اتغيرت ومن أحسن لأحسن، وهواصل تصوير مشاهد المسلسل فى شهر رمضان، ويارب ينال إعجابكم".

ويعرض مسلسل "لعبة نيوتن" خلال شهر رمضان على قناة Dmc، وتم طرح البرومو الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الفترة الماضية، والذى كشف عن طبيعة الشخصيات التى يجسدها أبطاله مع الإعلان عن عرضه فى رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن.

يذكر أن منى زكى تشارك فى فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، قصى خولى، ومحمود عبد المغنى وكريم فهمى ودياب وأحمد حاتم، وعدد آخر من النجوم ضيوف الشرف.