أصالة نصري تشيد بفريق عمل حفل نقل المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أشادت الفنانة أصالة نصري، بجميع فريق عمل حفل نقل المومياوات الملكية.

ونشرت أصالة، صورا من الإحتفالية عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بفكّر منّ وقت صحيت شو أقول، وكيف أعبّر، ومنّ وين رح ألاقي كلام .. مثلي مثل الكلّ.. بكلّ شغف عمّ أتابع هذا الحدث الًلي هزّ كيان الأرض، بسّ أنا شويّ زيادة، لأنّه بعض من هذه الكوكبة من المُبدعين بمجالاتهم المختلفة أصدقاء وإخوة وغوالي وشركاء نجاح".

وتابعت: "محمّد سعدي.. رجل ما صار مثله بإخلاصه وتفانيه وإصراره على الوصول للدقّة، مهما كانت الظروف ومهما توسًعت الدائرة ما بعتقد فيه حدا بينافسه بالّلي بيعمله.. وصديقي الحبيب محمد عطيّة والهيستيريا الإبداعية بإنتباه عالي وجمال بيغسل العين وقيادة لجميع الأركان بتشبه بالزّبط إدارة المايسترو نادر عبّاسي الّلي ما بيسمح لشئ ياخد من إنتباهه لوحة بيرسمها برقّة وعذوبة وثقة تتماهى مع خيالنا عنّ هذا التّاريخ والصّبايا الّلي غنّوا إحترامي للإختيار شو هالجمعة الحلوة المُبدعة".

واستكملت: "ريهام عبد الحكيم الواثقة بطيبة وساحرة ببساطة، ونسمة محجوب الجريئة الحلوة الممتعة، وأميرة سليم شو حلوة وقفتها وبتشبه الحدث وغُناها أسرني والسّحر بالصورة.. النّور الّلي عمّ يضوّي على أعظم تاريخ.. الإضاءه الّلي مالها كلمة تنقال عنّها أقلّ منّ ساحرة.. كانت بقيادة أخي الحبيب مازن متجوّل الّلي تفانى بعمله وبيستحق هذا الإمتياز، والملابس الرّاقية المُنمّقة القيّمة بقيادة الشاطرة الدّؤوبة والصّديقة العزيزة ميّ جلال وشريكها بالإبداع الصّديق الحنون خالد عزّام ".

وأوضحت: "وبرجع للموسيقى الًلي أكيد غير عاديّة بتشبه رحلة قطار حلو وقديم جوّا جنّات التّاريخ والّلي بيقدر عليها هشام نزيه المجنون الغير طبيعي إطلاقاً، والإخراج ل عمرو عزيز المُبدع الأمين الّلي ما بعتقد العين طبيعي حتشوف أحلى من اللي وصّله وبدّي أختمّ بالرّئيس العظيم المقدام المايسترو المُهمّ للحدث الأهمّ الّلي وحّد شعور كلّ العرب بالفخر والإعتزاز والفرح والتّباهي بوقت واحد .. تسلمّ بلدنا ويحفظ رئيسها عبد الفتّاح السيسي الّلي خلّى الحاضر والتّاريخ توأمّ بيتشاركوا أجمل الّلحظات بقيادته الحكيمة.. شكراً لكم كلكم وبعتذر من اللي ما ذكرتهم بسّ ما زلنا بنتشارك الحياة واللي ما نقال اليوم بينقال بكرة".

وانطلق مساء السبت الماضي، موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير، لعرضها بمقرها الدائم داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. وضم الموكب الذهبي 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك و4 لملكات.