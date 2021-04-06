فيديو صادم.. عراقي يطلق 3 رصاصات على طليقته أمام طفلتهما

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقطع فيديو يوثق قيام شخص بإطلاق النار على طليقته داخل أحد المنازل في محافظة البصرة.

وأكدت وزارة الداخلية العراقية بيانا توضيحيا في بيانها عبر حسابها في ”فيسبوك“ أن ”بلاغا ورد إلى مركز الشرطة في 21 مارس من الشهر الماضي بشأن تعرض سيدة لإطلاق نار من قبل طليقها الهارب، بسبب مشاكل شخصية“.

وأوضحت أن شرطة البصرة اتخذت كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم، بعد رفع دعوى قضائية ضده، وصدر أمر قبض بحقه، فيما لا يزال البحث عنه جاريا للقبض عليه وإحالته إلى القضاء.

وتداولت حسابات إخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة قيام رجل بإطلاق الرصاص على امرأة واصطحاب طفلة صغيرة معه.

وذكر متداولو المقطع أن الواقعة حدثت في محافظة البصرة حيث قام رجل باقتحام منزل طليقته وإطلاق 3 رصاصات عليها، اثنتين في رجلها وواحدة بيدها، أمام طفلتهما البالغة 5 سنوات، وذلك بسبب خلافات على النفقة المقدرة بـ150 ألف دينار (103.5 دولار) شهريا، والتي حاول خفضها إلى 75 ألف دينار (52 دولارا)“.

كما قالوا إن ”المعتدي رجل أمن، واصطحب الطفلة معه إلى جهة غير معلومة ولاذ بالفرار، ولم يتم القبض عليه حتى الآن“.