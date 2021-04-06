برشلونة يشعل صراع الليغا ويقلص الفارق مع أتلتيكو إلى نقطة واحدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أشعل برشلونة المنافسة على لقب الدوري الأسباني ، بعد فوزه الصعب على ضيفه بلد الوليد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

ويدين برشلونة بالفضل في الفوز لنجمه الفرنسي عثمان ديمبلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من عمر اللقاء.

وأنهى بلد الوليد المباراة بعشرة لاعبين عقب تعرض لاعبه أوسكار بلانو للطرد لتدخله العنيف على ديمبلي في الدقيقة الـ79.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 65 نقطة واستعاد مركز الوصافة من غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الـ63 نقطة قبل مواجهتهما المرتقبة في الكلاسيكو الإسباني السبت المقبل.

وقلص برشلونة الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد إلى نقطة واحدة مستفيدا من خسارته الأخير أمام إشبيلية بهدف دون مقابل أمس الأحد.

في المقابل، توقف رصيد بلد الوليد عند 27 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق “الليغا”.