فن ومشاهير

بالصورة – ناصيف زيتون يحتفل بالـ100 مليون مشاهدة لـ”تكة”

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين
ناصيف زيتون

ناصيف زيتون

احتفل الفنان السوري بتحقيق 100 مليون مشاهدة لأغنيته “تكة” والتي نالت صدى كبيراً في العالم العربي بعد طرحها.

يذكر أن ناصيف زيتون حصل مؤخراً على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، ونشر في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة ظهر فيها حاملاً بطاقة الإقامة، وأرفقها بتعليق شكر فيه الإمارات.

كما وتم الاعلان عن غناء ناصيف شارة مسلسل “للموت”، من بطولة ماغي بو غصن، محمد الأحمد، دانييلا رحمة وباسم مغنية، والمقرر عرضه في رمضان 2021.

ناصيف زيتون - تكة

ناصيف زيتون – تكة

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا