بالصورة – ناصيف زيتون يحتفل بالـ100 مليون مشاهدة لـ”تكة”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

احتفل الفنان السوري بتحقيق 100 مليون مشاهدة لأغنيته “تكة” والتي نالت صدى كبيراً في العالم العربي بعد طرحها.

يذكر أن ناصيف زيتون حصل مؤخراً على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، ونشر في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة ظهر فيها حاملاً بطاقة الإقامة، وأرفقها بتعليق شكر فيه الإمارات.

كما وتم الاعلان عن غناء ناصيف شارة مسلسل “للموت”، من بطولة ماغي بو غصن، محمد الأحمد، دانييلا رحمة وباسم مغنية، والمقرر عرضه في رمضان 2021.