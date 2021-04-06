دنيا بطمة تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شورت قصير ووزن زائد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجدل بأحدث إطلالاتها، حيث ظهرت مرتدية "شورت" قصيرا وبوزن زائد أثار التساؤلات حول حمل جديد.

ونشرت الفنانة المغربية 7 صور منذ الاثنين، على صفحتها الرسمية على موقع "أنستقرام" حيث يتابعها نحو 7.2 مليون شخص، مثيرة آلاف التفاعلات بين إعجاب وتعليق.

ومن بين أكثر الصور التي لاقت تفاعلا كانت صورة للفنانة المغربية علقت عليها قائلة: "أنتم من محبين فصل الصيف أو الشتاء؟ أنا بعد أعشق فصل الصيف".





وعرّضت الإطلالة الجديدة الفنانة المغربية لموجة واسعة من الانتقادات حيث اعتبر الكثيرون أنها لا تناسبها، خصوصاً أنها لم تخسر بعد وزنها الزائد عقب ولادة ابنتها الثانية، وأشاروا إلى أنها تتحدّى الانتقادات.





يذكر أن دنيا بطمة برز اسمها خلال برنامج "أراب أيدول" بموسمه الأول وأثارت تفاعلا واسعا خصوصا بعد منافستها للمتسابقة المصرية، كارمن سليمان، إلا أنها خسرت أمامها في نيل اللقب.