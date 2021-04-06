تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021، في معظم البنوك وفي البنك المركزي.

وشهدت السوق المصرفية، استقرار متوسط سعر صرف العملة المصرية، اليوم الثلاثاء، أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، فيما تراجعت أمام الجنيه الإسترليني، وارتفعت أمام الدينار الكويتي.

سعر اليورو في مصر

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عند نحو 18.41 جنيه للشراء و18.54 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)، سجل سعر اليورو إلى 18.36 جنيه للشراء و18.59 جنيه للبيع.

ولدى بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي في مصر)، سجل سعر اليورو عند 18.36 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) فقد سجل سعر اليورو إلى 18.38 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع.

طرح 3 شركات

تعتزم مصر استكمال خطة طرح شركات حكومية بالبورصة قبل نهاية العام الجاري، بعد أن عطلها تفشي جائحة كورونا منذ نهاية 2019.

وقال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، الإثنين، إنه من المقرر طرح حصص من 2-3 شركات حكومية في بورصة مصر خلال الربع الثالث من 2021.

ولم يتطرق الوزير، على هامش مؤتمر حابي الاقتصادي بالقاهرة، إلى تفاصيل بشأن الشركات أو الأسماء أو الحصص المستهدفة.

كانت الحكومة المصرية كشفت في مارس/آذار 2018 عن عزمها طرح حصص من 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه عبر بيع حصص أقلية في فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا.

ورغم مرور ما يصل إلى نحو 36 شهرا منذ ذلك الوقت، لم تطرح الحكومة سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019.

سعر الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري ثابتا اليوم الثلاثاء، عند نحو 15.656 جنيه للشراء، و15.756 للبيع.

بينما زاد سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري إلى 21.71 جنيه للشراء و21.85 جنيه للبيع، مقابل 21.65 جنيه للشراء و21.80 جنيه للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي في مصر في البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، إلى 51.75 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع، مقابل 51.80 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع، أمس.

الاحتياطي يقفز للشهر العاشر

وقفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي، وفقا لبيانات كشفها البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك، الأحد، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.337 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي من 40.201 مليار في فبراير/ شباط الماضي.