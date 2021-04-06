شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أيام تفصل أحمد عز عن بلاتوه "هجمة مرتدة" للعرض فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يودع النجم أحمد عز بلاتوه تصوير مسلسله "هجمة مرتدة"، المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل، بعد 4 أيام، حيث يواصل مخرج العمل أحمد علاء الديب مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من المسلسل لتسليمها للجهة المنتجة للعمل.

ويغنى الفنان مدحت صالح تتر المسلسل، المقرر عرضه رمضان المقبل حصريًا على قناة dmc، وانتهى مدحت صالح من تسجيل الأغنية الأيام الماضية، الأغنية متوافقه مع أحداث المسلسل فى إطار درامى مشوق، ومن المقرر طرحها كنوع من الدعاية للمسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة.

والعمل دراما وطنية من ملفات المخابرات العامة المصرية، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

ويجسد أحمد عز، خلال أحداث المسلسل، شخصية سيف العربي، والذى يعمل مع جهاز المخابرات العامة المصرية، وينجح في فضح عدد من المؤامرات الخارجية التي تُحاك ضد الوطن، بعد أن يتم تدريبه على يد المخابرات المصرية.