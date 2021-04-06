شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشامى عن دوره فى "أحسن أب": أول مرة أقدم كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد الشامى، عن سعادته بالمشاركة في عمل كوميدى خلال موسم دراما رمضان المقبل للمرة الأولى فى مسيرته، وذلك من خلال مسلسل "أحسن أب" الذى يقوم ببطولته الفنان على ربيع، مؤكداً أنه لم يسبق له تقديم أى دور كوميدى طوال كافة الأعمال الذى شارك بها مؤخراً، قبل الانضمام للمسلسل الذى يقوم بتصويره حالياً.

وأضاف فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "العمل مع معتز التونى وفريق العمل بالكامل له مذاق خاص، كما أن الكواليس حافلة بالعديد من المواقف الكوميدية، وهو الأمر الذى أسعدنى بعدما سمح لى المسلسل باكتشاف نفسى بمنطقة أخرى تماماً أتمنى أن تلقى استحسان المشاهدين بعد عرض المسلسل"، مشيراً إلى أن معتز التونى من أنجح المخرجين فى عالم الكوميديا، وبالتالى يستفيد منه فى أول ظهور له فى الدور الذى يلعبه.



على ربيع واحمد الشامى فى صورة سبق ونشرها الأخير على انستجرام

مسلسل "أحسن أب" من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين ومن المقرر عرضه على شاشة قناة الحياة.



شامى على انستجرام

من ناحية أخرى هنأ الفنان أحمد الشامي، الكينج محمد منير على الأغنيات الجديدة التي طرحها الكينج محمد منير في الآونة الأخيرة، وذلك خلال زيارته فى فبراير الماضى حيث شارك أحمد الشامي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة من كواليس زيارته للكينج محمد منير.

وقال أحمد الشامي عبر إنستجرام: "دايما في زيارتي للكينج جرعة طاقة إيجابية غير طبيعية وتفاؤل وتشجيع غير طبيعي وبحس إني لما بخرج من عنده مش عايز أبطل شغل عشان دايما بيبقي فرحان باللي بعمله.. مبروك يا حبيبي على الأعمال الجديدة اللي الناس كلها حبتها جدا جدا جدا".