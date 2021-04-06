شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان وديبيكا بادوكون بطلا النسخة الهندى من The Intern والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم الهندى العالمى أميتاب باتشان، للمشاركة مع الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون، للعمل على النسخة الهندى من فيلم The Intern، التي يتم التخطيط للعمل عليها منذ فترة طويلة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".



The Intern

فيلم The Intern الأمريكي الأصلى كان من بطولة النجم العالمى روبرت دى نيرو و آن هاثواى، وبالتالي من المقرر ان يلعب باتشان دور روبرت دي نيرو، والذي كان من المقرر أن يلعبه ريشي كابور قبل وفاته فجأة في أبريل 2020، وتلعب بادكون دور آن هاثاواي.

طرح فيلم The Intern الأصلى في 2015، كان من إنتاج شركة Warner Bros، ودار حول رجل أرمل يبلغ من العمر 70 عامًا يدعى "بين وايتيكر"، الذى يجسد دوره روبرت دى نيرو يرفض أن يتقاعد ويحاول الدخول مرة أخرى فى مجال العمل بمساعدة جوليز اوستن، التى تجسد دورها آنا هاثاواى، حيث يبدأ الاثنان بالعمل من خلال الإنترنت فى مجال الأزياء.

حقق الفيلم الأصلي إيرادات وصلت إلى 195 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 119 مليون دولار من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

من المقرر بدء تصوير الفيلم الهندي الجديد في نوفمبر من العام الجارى 2021، على ان يتم طرحه بـ دور العرض المختلفة في صيف 2022، وسيقوم بـ إخراجه أميت رافيندرناث شارما وينتجه سونير كيتربال وديبيكا بادكون، كما تم تعديل السيناريو من قبل أكشات جيلديال وميتش شاه.