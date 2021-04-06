شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو عادل طبيب مع يوسف الشريف فى "كوفيد 25" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان ميدو عادل فى مسلسل "كوفيد 25"، للنجم يوسف الشريف، حيث يظهر فى دور طبيب، ويواصل الفنان الشاب حاليًا تصوير أحداث دوره فى الديكور الرئيسى للعمل.

وتقترب أسرة المسلسل من انتهاء التصوير المقرر أن ينافس به فى موسم الشهر الكريم، ويتبقى لهم أسابيع قليلة وينتهوا من التصوير بشكل نهائى، ويدخل العمل مراحل المونتاج والمكساج استعداداً للعرض، حيث يعرض المسلسل حصرياً على شاشة قناة ON.

ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.