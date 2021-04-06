هكذا هنأت مي كساب زوجها بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة مي كساب على الإحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان أوكا، على طريقتها الخاصة.

ونشرت "كساب" صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت أغلى غالي في دنيتي.. ربنا يخليك لينا، ولكل اللي بيحبوك، ودائما ناجح ومحقق ذاتك، ومحقق كل أحلامك.. بحبك حب كبير قوي قوي يا جنرال يا حبييي.. عيد ميلاد الجنرال".

وتشارك مي كساب في دراما رمضان المقبل بمسلسل "فارس بلا جواز" بطولة مصطفى قمر وطارق عبدالعزيز وشيري عادل وسليمان عيد ومحمد ثروت وطارق الإبياري وأحمد التهامي وغيرهم، وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.

وعُرض لمي كساب مؤخرا مسلسل "اللعبة 2 - ليفل الوحش" على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث يشارك في بطولته كل من شيكو، هشام ماجد، رانيا يوسف، ميرنا جميل، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أوتاكا، من تأليف فادي أبو السعود، أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني