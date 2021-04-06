محمد الفلاح - أسما شريف منير تعلن انفصالها عن محمود حجازى: محصلش نصيب

الثلاثاء 6 أبريل 2021

أعلنت أسما شريف منير، ابنة الفنان المصري شريف منير، انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي.



وكتبت أسما، عبر حسابها على فيس بوك: "ياريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة".

وأضافت: "محصلش نصيب بكل احترام ونقطة.. ربنا يكرمنا إحنا الاثنين.. بس كده".

وتابعت: "مفيش أي تفاصيل تانية إحنا كان في بنا عشرة وعيش وملح وأكيد مش هنتكلم في تفاصيل بيتنا".

وكانت أسما احتفلت بعيد ميلادها مع عدد من أفراد عائلتها بغياب زوجها، ونشرت مقطع فيديو عبر خاصية ستورى على حسابها عبر إنستجرام وعلّقت: "كان ناقص أبويا وأخواتي ولورا بس.. الحمد لله على نعمه العائلة والعوض".