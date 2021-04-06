شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيومى يغنى لشهر رمضان "بالخير هليت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان خالد بيومى، نقيب الموسيقيين بالشرقية، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "بالخير هليت"، بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، ومن المنتظر أن يتم عرض الأغنية علي القنوات الفضائية والسوشيال ميديا خلال الأيام القليلة المقبلة، والأغنية من كلمات وألحان الدكتور نشأت سامي وتوزيع الفنان أحمد إبراهيم، وإخراج محمد يوسف، الإشراف العام أحمد الجوهرى.

واعتمدت فكره تصوير الكليب علي البساطة في أجواء روحانية ريفية، وتم تصويره في إحدى قري محافظة الشرقية، واستعان المخرج بأطفال القرية وكبري العائلات في التصوير ما أضفي علي الكليب جو من البهجة والسرور حيث تفاعل الأهالي والأطفال مع الأغنية دون تكلف وهو ما انعكس علي صورة الكليب.

وتقول كلمات الأغنية..

بالخير هليت ولحدنا جيت

ياهلال بيزوق أجمل بيت

ياشموع بتقيد وصيامك عيد

يا شهر كريم صومته وصليت

هليت بالفرحه علي ولادنا

والكل اتهنا بأيامك

وصلاه المغرب والمدنه

وجمال الفجر مع صيامك

وهلالك جمع حبيبنا

ويافرحه أهله وأولاده

وفي آخر أيامك عيدنا

ويارب نكون من عواده

وكان الفنان "خالد بيومي" نقيب الموسيقيين بالشرقية، وأمين الصندوق النقابة العامة للمهن الموسيقية بالقاهرة، أطلق أغنيته الجديدة بعنوان "أقوى من الموت"، والتى تبرهن على تضحيات رجال الشرطة وما قدموه وما زالوا يحرصون على تقديمه فى وجه الإرهاب ومحاولات النيل من استقرار الدولة.