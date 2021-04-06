محمد محمود عبدالعزيز ينشر صورة من كواليس "قصر النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز صورة من كواليس مسلسل "قصر النيل"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر محمد في الصورة رفقة الفنان أحمد مجدي، وعلق: "من كواليس مسلسل قصر النيل مع المحترم أحمد مجدي".

مسلسل "قصر النيل" تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي في إطار من التشويق والإثارة والغموض، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي.

المسلسل بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي