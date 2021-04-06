"ميكروب حلزوني وليس كورونا ".. أحمد شيبة يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان أحمد شيبة، تطورات الحالة الصحية لنجله محمد، التي تعرض لها مؤخرا.

وكتب "شيبة" عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "الحمد لله رب العالمين.. ابني محمد بقي بخير وفي حالة كويسة دلوقتي.. شكرا جدا لكل شخص دعاله، وربنا يخليكم ليا يا رب".

وتابع: "بالنسبة للناس اللي قالت لقدر الله كورونا أو أمراض أخرى في فيديوهات على يوتيوب.. أحب أقولكم إن كل الكلام دا غلط، ومكنش ليه لازمة يتقال ".

وأضاف: "كل الحكاية إن هو كان عنده ميكروب حلزوني وارتجاع في المرئ، والتهابات، وضيق نفس، وكل دا قلب معاه الدنيا.. بس الحمد لله دلوقتي، الحالة بدأت تتحسن بكتير.. بشكر ربنا ويشكر كل شخص سأل على ابني ".

جدير بالذكر أن أحمد شيبة طرح مؤخرا أغنية "يلا سلام" التي تعاون فيها مع الفنان عمر كمال، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ، وهي من كلمات إسلام المصري، ألحان عمر كمال.