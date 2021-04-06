تحويل رواية "كحل وحبهان" لعمر طاهر لفيلم سينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت دار الكرمة للنشر والتوزيع، عن تعاقد شركة B-retta Film AB السويدية للإنتاج السينمائي مع الكاتب عمر طاهر على تحويل روايته "كحل وحبهان" إلى فيلم سينمائي بنفس الاسم.

الدار كشفت عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أنه تم الانتهاء من كتابة نسخة أولى من سيناريو وحوار الفيلم، وذلك من خلال الكاتب والمخرج المصري - السويدي فادي جمال عطا الله، بالمشاركة مع الكاتب المصري محمد عادل عبد العظيم.

رواية "كحل وحبهان" صدرت عام ٢٠١٩، ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ الأدبية لعام ٢٠٢١.