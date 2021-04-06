افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته السابعة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

انطلقت مساء اليوم الاثنين، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بمسرح محمد عبد الوهاب، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

المهرجان كرم في حفل افتتاحه الفنان باسم سمرة، بحضور الرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور محمد العدل، والدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة للسينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، وبرئاسة المخرج محمد محمود، والمدير الفنى للمهرجان موني محمود، ومدير المهرجان المخرج محمد سعدون.

وقدمت حفل الافتتاح جيرمين المناديلي، وعرض عقب انتهاء الحفل فيلم "توك توك"، من بطولة إلهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، عمر راشد، ماري جرجس، ندى أكرم، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال ومن تأليف وإخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.

وتدور أحداث الفيلم عن "ولاء" التي تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطرق غير شرعية، فتعمل سائقة "توك توك" وتشتبك مع الرجال بسبب العنف والتحرش لهيمنتهم على سوق "التكاتك".

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.