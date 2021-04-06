ميرهان حسين أنيقة ونورهان بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

يارا

نشرت المطربة يارا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا أسود، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

دنيا بطمة

نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الطبيعة

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي.

سيمون

نشرت الفنانة سيمون صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

علا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها في مدينة الأقصر.

ماجي بو غصن

نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، من داخل سيارتها.