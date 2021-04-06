شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكاية محمد رمضان وهبة مجدى فى "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث النجم محمد رمضان، عن شقيقته خلال أحداث مسلسله "موسى"، وتجسد هذا الدور الفنانة هبة مجدى وهو ما ستكشفه أحداث العمل عند عرضه المقرر عرضه فى رمضان المقبل حصرياً على شاشة Dmc.

وانتهت هبة مجدى من تصوير نصف أحداث دورها، وتواصل حاليًا التصوير فى ديكورها بمنطقة شبرامنت استعدادًا للعرض فى شهر رمضان .

ويجسد محمد رمضان شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، خلال الأحداث، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى بينما تجسد سمية الخشاب دور حلاوتهم.

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وداخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم.

مسلسل "موسى"، بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.