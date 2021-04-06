شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبد الحميد: أقدم شخصية صعيدية حنونة وشديدة فى "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة فردوس عبد الحميد عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "نسل الأغراب" مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل بشكل حصرى على قناة ON، موضحة لـ"الخليج 365" أنها تجسد ضمن أحداث العمل شخصية شديدة ولكنها حنونة في نفس الوقت متمنية أن تنال شخصيتها إعجاب الجمهور خاصة أنها تقدم شخصية صعيدية وليست سهلة.

وأشارت فردوس عبد الحميد إلى أنها تجسد دور صعيدى للمرة الثانية بعدما قدمته فى مسلسل "الغربة" الذى عُرض فى الثمانينات وشارك فى بطولته سعيد عبدالغنى وحسن عابدين وأحمد بدير.

ويعد "نسل الأغراب" العمل الثانى الذى يجمع بين الفنانة فردوس عبد الحميد والمخرج محمد سامى، حيث تعاونا قبل ذلك فى مسلسل "الأسطورة" من بطولة الفنان محمد رمضان عام 2016 وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

"نسل الأغراب" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد السقا وأمير كرارة، وهم: مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.

وكان آخر ظهور للفنانة فردوس عبد الحميد بمسلسل "الوصية" للفنان أكرم حسنى وأحمد أمين، للمخرج خالد الحلفاوى وتأليف أيمن وتار، الذى عرض فى موسم رمضان 2018، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى حول الشاب المستهتر إبراهيم النويرى الذى يتوفى والده، ويترك له وصية واجبة النفاذ، فيطلب من صديقه سمسم أن يساعده فى تنفيذها حتى يتمكن من الحصول على الميراث.