محمد الفلاح - لأول مرة.. وائل كفوري يدخل عالم المسلسلات من بوابة داون تاون

الثلاثاء 6 أبريل 2021

سجل الفنان اللبناني وائل كفوري أغنية جديدة بعنوان "كلنا مننجر" من كلمات الشاعر علي المولى، وألحان رامي شلهوب وجمال ياسين.



والأغنية الجديدة لوائل الكفوري تأتي للمنتج الموسيقي حمدي بدر.

وسيشهد التعاون بين الثنائي حمدي بدر وكفوري مفاجآت كبيرة الفترة المقبلة وأولى هذه المفاجآت دخول وائل عالم تتر المسلسلات من خلال مسلسل "داون تاون" المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من بطولة أمل بشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، كارمن لبس، سارة أبي كنعان، ومن إخراج زهير قنوع، وبهذا العمل تكون هذه المرة الأولى التي يقدم فيها وائل شارة مسلسل رغم مشواره الفني الطويل.

و"داون تاون" هو الإنتاج الأول لشركة "فالكون فيلمز" لصاحبها صبحي سنان التي تخوض أولى تجاربها في الإنتاج الدرامي التلفزيوني، بعد سلسلة نجاحات في إنتاج الدراما السينمائية وهذا المسلسل من توزيع رامي سنان، بينما يشرف على أعمال المسلسل المنتج المنفذ رائد سنّان.