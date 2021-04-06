شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة: ابنى محمد بقى كويس.. ويؤكد: كان عنده مكروب حلزونى ومش كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المطرب الشعبى أحمد شيبة، أن الحالة الصحية لابنه محمد أصبحت جيدة فى الوقت الحالى، موضحا أن ابنه ليس مصابا بفيروس كورونا، لكنه كان مصابا بميكروب حلزونى وارتجاع فى المرىء والتهابات وضيق نفس، مقدما الشكر لكل من دعا لابنه بالشفاء.

وقال شيبه، عبر حسابه على "إنستجرام": "الحمد لله رب العالمين، ابنى محمد بقى بخير وفى حالة كويسه دلوقتى، شكرا جدا لكل شخص دعاله وربنا يخليكم ليا يا رب".

وأضاف شيبه: "بالنسبة للناس اللى قالت لا قدر الله كورونا أو أمراض أخرى فى فيديوهات على اليوتيوب، أحب أقولكم إن كل الكلام ده غلط ومكنش ليه لازمة يتقال، كل الحكاية إن هو كان عنده مكروب حلزونى وارتجاع فى المرىء والتهابات وضيق نفس، وكل ده قلب معاه الدنيا، بس الحمد لله دلوقتى الحالة بدأت تتحسن بكتير، بشكر ربنا وبشكر كل شخص سأل على ابنى".



محمد أحمد شيبه

من ناحية أخرى، يتعاون المطرب أحمد شيبة، مع الشاعر رضا المصرى فى أغنية جديدة بعنوان "مش فاضيلكوا" وهى من ألحان فارس فهمي، وتوزيع الموسيقى طه الحكيم، ومن المقرر طرحها على يوتيوب، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، حسبما صرح كاتب الأغنية لـ"الخليج 365" لافتًا إلى أن الأغنية سيتم تسجيلها خلال الأسبوع الجارى.



أحمد شيبة

وطرح أحمد شيبة أغنيته الجديدة مع عمر كمال، التى تحمل اسم "يلا سلام" مؤخرا على موقع يوتيوب، وهى من كلمات إسلام المصرى، ألحان عمر كمال، وذلك بعدما انتهى من تسجيل أغنية جديدة أيضا بعنوان "أنا أصلى وأنتوا سكّة"، يغنيها على طريقة الديو، بمشاركة فى الغناء المطرب الشعبى حمدى إمام، وهى كلمات حمدى إمام وألحان وتوزيع نوار البحيرى.