شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "عبور وانتصار" على مسرح عبد المنعم مدبولى بالعتبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيد البيت الفني للمسرح العرض المسرحي "عبور وانتصار" على مسرح عبد المنعم مدبولى "متروبول سابقا"، يوميًا الساعة السابعة مساء، وهو عرض تدور أحداثها بداية من نكسة يونيو عام 1967 وحتى العبور في حرب أكتوبر 1973.

المسرحية وطنية استعراضية من بطولة هانى كمال، منير مكرم، عبد السلام الدهشان، عادل شعبان، وإيمان سالم، الطفل أحمد عصام، أداء صوتي حلمى فودة، أشعار إبراهيم الرفاعى، ألحان وتوزيع وليد خلف تصميم استعراضات أشرف فؤاد، ديكور وملابس محيى فهمى، والعرض من تأليف وإخراج محمد الخولي.

يهدف العرض إلى تنمية الروح الوطنية لدى الأطفال والشباب والكبار الذين لم يعاصروا هذه الفترة، حيث يتناول العرض فترة الإعداد والتدريبات والتخطيط لحرب أكتوبر 1973، وكيف استطاعت القوات المسلحة المصرية أن تحول الهزيمة إلى نصر كبير .