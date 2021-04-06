شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى لـ سمر يسرى: قعدت فى العمليات 6 ساعات عشان أزرع شعرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد فهمى، عن العملية التي خضع لها في تركيا لمدة 6 ساعات بسبب تساقط شعره، خلال لقائه في الجزء الثانى من برنامج "يوم ليك" للإعلامية سمر يسرى، المذاع على قناة الحياة: "عندى مشكلة أن شعرى ابتدى يقع من قدام وخايف من الصلع روحت تركيا عملت عملية زرع شعر وقعدت في غرفة العمليات 6 ساعات وعشان ابتدى أصور لازم وقت كمان شهرين".

وأضاف: "أنا بحب الكلاب جدا، وكان عندى كلب كنت بحبه أوى، ولما مات فضلت شهرين زعلان عليه، وكان عندى تكريم مهم وقتها ومرحتهوش عشان أدفن الكلب فى جنينة البيت عندى، وكل صور الكلب معلقها في المكتب ورسمته وشم على كتفى".

وتابع: "هناك 6 شخصيات لن أتعامل معهم مرة ثانية، أو يجمعنى أي عمل فني مرة أخرى معهم؛ لعدة أسباب أبرزها نفسيتهم وحشة، وفيه ناس كده مش سالكين من جوه".