شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يكشف لـ سمر يسرى كواليس خلافه مع شيكابالا ومحمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم أحمد فهمى، عن خلافه ومشاجرته مع كل من النجم محمد رمضان ولاعب الزمالك شيكابالا والإعلامى جابر قرموطى، فى الجزء الثانى من برنامج "يوم ليك" للاعلامية سمر يسرى المذاع على قناة الحياة.

وقال أحمد فهمى: "جابر القرموطى عرض خبرا عنى وعن هنا، وكان هزاره تقيل، اتصلت على الهواء في البرنامج وهزرت معاه هزار تقيل ودمك شربات وهموت من الضحك، وقفلت السكة على طول".

وأضاف أحمد فهمى: "خناقتى مع محمد رمضان كنت ضيف مع إبراهيم فايق وسألنى عن رفضى مشاركة هنا الزاهد في مسلسل البرنس لرمضان، أنا مرفضتش لكن قولتلها مساحة الدور لما يناسبها، ولكن لو بطولة قدامه كان يبقى تمام ومن 3 سنين كان فيه هجوم على محمد رمضان وأنا دافعت عنه، ولكن خلاص الموضوع خلص ومفيش أي خناقات ما بينا".

وتابع: "أما خناقتى مع شيكابالا فالموضوع اتقفل واتقفل عند الجماهير لكن الخلاف بينا بدأ منذ مباراة السوبر، وشيكابالا بيعمل إشارات غير لائقة لجمهور الأهلى، فانتقدته ببوست لأنه أيقونة لجمهور نادى الزمالك مينفعش أي حاجة تستفزه وفى حاجات بتطلع منه مينفعش، ولما جه في حفل الزفاف مكنش ينفع اسمع الشتيمه من قريب وأفضل ساكت وخلاص، ولكن الموضوع خلص وممكن أكون غلطان أنى كتبت البوست ومكلمتهوش وعاتبته ودلوقتى معنديش مشاكل مع حد وموضوع محمد رمضان اتلم وموضوع شيكابالا اتلم ولو كنت غلطان في حاجة أنا آسف و بفتخر أنى أهلاوى".



أحمد فهمى أحمد فهمى



أحمد فهمى أحمد فهمى



أحمد فهمى أحمد فهمى



برنامج يوم ليك برنامج يوم ليك